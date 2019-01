Buoni risultati per le atlete di Optimist del Club del Mare di Diano Marina al 34° Meeting Internazionale del Mediterraneo

Sanremo. Buoni i risultati per le atlete della squadra agonistica di Optimist del Club del Mare di Diano Marina al 34° Meeting Internazionale del Mediterraneo che si è svolto dal 28 al 30 dicembre a Sanremo.

Uno splendido sole invernale ed una brezza sostenuta hanno accompagnato i piccoli regatanti nei tre giorni di regate durante i quali sono state disputate 8 prove dagli Juniores, al termine delle quali Ilaria Negri si è piazzata in 14a posizione, mentre Marta Iannolo si è aggiudicata la 28a piazza, nonostante una grave indisposizione le abbia impedito di prendere parte alle regate della prima giornata.

Un plauso particolare va alla più giovane atleta del gruppo, Carlotta Traverso, che, tra i Cadetti, si è aggiudicata il 9° posto, con degli ottimi parziali (tra cui un 4° piazzamento). Un risultato particolarmente importante per la giovane Carlotta che da quest’anno passerà anche lei, come le sue compagne di squadra, alla categoria degli Juniores.

Così il presidente del Club de Mare, Attilio Norzi: “Le nostre giovani atlete della classe Optimist stanno crescendo dal punto di vista umano ed agonistico. Sono molto contento dei loro risultati che sono in continuo miglioramento. Il Club del Mare ha attivato di recente per l’Optimist anche un nuovo gruppo di giovanissimi ben motivati ed entusiasti che tra non molto andranno ad arricchire la squadra agonistica; questo è un importante segnale per il nostro circolo che vede crescere le adesioni non solo ai corsi di vela estivi ma anche a quelli invernali,

preagonistici ed agonistici”.

Prossimo appuntamento per la squadra rosa del Club del Mare al Winter Contest di Genova che si terrà a febbraio.