Bordighera. Il locale Buga Buga di Bordighera è stato multato nella giornata di ieri per le persone in strada al concerto di Capodanno. Le considerazioni dell’organizzatore Angelo Bincoletto:

“Non avrei voluto tornare sull’argomento concerto di fine anno, considerando il grande successo che ha stravinto su tutto e su tutti.

Gli agenti della Polizia Municipale, così come i Carabinieri della locale stazione, durante l’evento, avevano proceduto a tutte le verifiche su orari, rumori e non era stata rilevata alcuna infrazione. I Carabinieri erano intervenuti poco prima della mezzanotte mente gli agenti ben oltre l’una di notte.

Però ieri mi è pervenuto un verbale di 173 euro per violazione del codice della strada, articolo 20, comma 1/4, per occupazione del suolo stradale.

Ho usufruito dello sconto del 30%, provvedendo immediatamente al pagamento di 121,10 euro. Ho pagato senza alcun tipo di problema, anche se la sanzione la ritengo discutibile.

Ho solo una prima considerazione: avrei dovuto forse rincorrere tutti i presenti, ad uno ad uno, per costringerli a salire sul marciapiede oppure avrei dovuto invitare le persone a tornarsene a casa? Soltanto ieri avevo ringraziato tutti per il grande affetto dimostratomi, senza alcun riferimento polemico, talmente è stata palese l’evolversi della situazione.

Oggi ho avuto questa sorpresa, comunque tutt’altro che inaspettata. Ed ho una seconda considerazione per una possibile prossima occasione: vorrei sapere con chi potrò conferire dell’amministrazione comunale per un preannuncio di evento, per poter protocollare la domanda senza il minimo patema d’animo di avere l’assenso da parte di un consigliere e di un assessore per poi trovarmelo negato da altro assessore.

Il mio affetto, la gratitudine e la mia stima nei confronti della cittadinanza rimangono comunque immutati, con il desiderio e la speranza di altri grandi eventi da proporre”.