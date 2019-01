Bronzo per Diego Negri dello Yacht Club Sanremo al Campionato del mondo della classe Dragone

Sanremo. Bronzo per Diego Negri su “Fever” al Campionato del mondo della classe Dragone che si è svolto dal 4 al 9 gennaio nelle acque australiane di Fremantle presso Perth. Questo famoso campo di regata, che aveva visto sfidarsi gli equipaggi di Coppa America nella memorabile edizione del 1987, non ha deluso le aspettative, grazie a condizioni piuttosto stabili per tutto il Campionato, con una brezza sostenuta e giornate in cui l’anemometro ha toccato i 25 nodi.

Bella performance quella della barca inglese Fever, GBR 819, con un equipaggio composto, oltre che da Diego Negri (Yacht Club Sanremo) nel ruolo di tattico, dall’armatore Klaus Diederichs (Compagnia della Vela – Venezia) e dal trimmer Jamie Lea. La conquista di questa medaglia di bronzo è stata il frutto di una serie di risultati molto costanti con dei parziali che non sono mai andati al di sotto del settimo piazzamento, l’equipaggio è stato in corsa fino all’ultimo bordo arrivando a questo importante traguardo in una classe che vede cimentarsi campioni del calibro di Beadsworth, Schuemann ed Hendriksen.

Per il velista ligure questo bronzo mondiale segue di sole tre settimane il grandissimo risultato raggiunto nelle finali della Star Sailors League di Nassau, a conferma dell’ottimo stato di forma e della maturità agonistica raggiunta da questo atleta che gli permettono di esprimersi a livelli assoluti in questo sport, tanto affascinante quanto complicato.

La medaglia d’oro è andata all’equipaggio turco con al timone Andy Beadsworth (1° al Mondiale 2017 a Cascais e 3° alla Gold Cup 2018 a Helsinki) ed il secondo piazzamento alla Gran Bretagna con l’imbarcazione timonata da Grant Gordon. La classe Dragone è uno dei monotipi più diffusi al mondo, con una lunga storia che celebrerà proprio

quest’anno il suo 90° anniversario con una regata che vedrà 200 barche schierarsi sulla linea di partenza nelle acque di Sanremo, dando vita ad un evento memorabile.

Così Diego Negri: “Si tratta di un risultato di grandissimo livello, in un campo di regata comunque complesso, dove il nostro equipaggio se l’è giocata fino all’ultimo giorno. La conquistata della medaglia di bronzo in questo campionato del mondo della classe Dragone è un traguardo importante, un bell’inizio di stagione che segue quanto fatto fino ad oggi, con il bronzo di Nassau in dicembre alla finale della Star Sailors League, ed è un buon auspicio per l’Europeo che si svolgerà a maggio a Riva del Garda e per il Campionato del mondo della classe Star che si terrà a giugno”. Una continua conferma ai massimi livelli per Diego Negri che così comincia la sua stagione di

quest’anno.