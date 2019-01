Bordighera, un bando per gestire il bar del Palazzo del Parco

Bordighera. Un bando per trovare un gestore per il bar all’interno del “Palazzo del Parco” in via Vittorio Emanuele. Lo ha predisposto Palazzo Garnier in modo da affidare in concessione il locale allo scopo di esercitarvi un’attività di somministrazione di alimenti e bevande durante gli eventi, gli spettacoli, le manifestazioni e le riunioni pubbliche che si terranno a teatro da gennaio a giugno.

Vantaggioso il canone di concessione: fissato in € 300,00 oltre Iva da versare in un’unica rata all’atto della stipula della concessione.

La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere consegnata entro le 13 del 18 gennaio.

Di seguito il capitolato completo e il modulo di domanda.