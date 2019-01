Bordighera. “Sono orgoglioso e provo un’immensa soddisfazione per la serata di Capodanno con il concerto della Combricola del Blasco“, dichiara l’organizzatore del concerto di Capodanno, Angelo Bincoletto.

“Sono felice per l’affetto e la partecipazione dimostratami da tantissime persone, locali e turisti, che mi hanno emozionato e gratificato per gli impegni ed i sacrifici continui, occorrenti per la conduzione del Buga Buga, cercando di mantenerlo all’avanguardia per soddisfare al meglio la clientela.

Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla serata, contribuendo al grande successo. Voglio ringraziare anche chi non ha potuto partecipare ma che mi ha attestato stima, affetto, amicizia e incoraggiamento per proseguire su questa strada.

Continuerò a mettere a disposizione tutta la mia esperienza, la mia passione ed il mio impegno perché Bordighera merita il meglio e vorrei stimolare gli altri imprenditori del settore a non desistere perché tutti assieme ce la facciamo, ce la dobbiamo fare a riportare Bordighera ai passati splendori. Io ci sono. Grazie ancora a tutti“.