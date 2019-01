Bordighera. Prosegue l’attività dell’amministrazione per moderare la velocità veicolare e rendere la città più sicura e vivibile.

La scorsa settimana è stato realizzato, davanti a Palazzo Garnier, un passaggio sopraelevato con strisce pedonali; un’opera analoga è stata creata anche a Sasso, in aggiunta a quella già presente.

“Dopo la definizione della zona 30 e l’installazione dei velobox, provvedimenti che stanno già dando risultati significativi, continuiamo ad operare per una sempre maggiore sicurezza urbana”, afferma Vittorio Ingenito.

“L’ho già detto e non temo di ripetermi: Bordighera deve garantire ai cittadini e ai suoi ospiti la tranquillità di non vivere in un circuito di velocità. Da parte mia, continuerò con convinzione ad impegnarmi affinché ciò accada”.​