Bordighera, “Profumi e colori dell’olio nuovo” alla Befana Bordigotta

Bordighera. Oggi fino alle 19, in occasione della Befana Bordigotta, in centro città, si svolgerà la giornata dell’Olio nuovo “Profumi e colori dell’olio nuovo”, organizzato dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, in collaborazione con O.A.L., (Organizzazione Assaggiatori Olio).

Una giornata dedicata alle degustazioni guidate del nuovo olio, olio extravergine di oliva qualità taggiasca. Gli esperti della dell’Associazione “O.A.L” con tecnici della C.I.A., accompagneranno i consumatori negli assaggi dei vari olio, di diverse provenienze territoriali della nostra provincia.

Una giornata dedicata al prodotto simbolo della dieta mediterranea, sia per gli italiani che per i tanti turisti stranieri che colgono l’occasione delle festività natalizie per fare un po’ di vacanza alla scoperta del patrimonio enogastronomico locale.

Un’occasione per aiutare i consumatori a fare scelte di acquisto consapevoli, promuove nei mercati di “La Spesa in Campagna”, degustazioni guidate e consigli per riconoscere i nostri prodotti tipici locali, dalle etichette, ma anche per fare le giuste scelte di abbinamento con i nostri piatti tipici. Durante l’intera giornata si potranno acquistare, direttamente dai produttori di “La spesa in Campagna” olio e prodotti agroalimentari a km zero.