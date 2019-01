Bordighera, nel weekend prendono il via le riprese dei nuovi promo di “Tempo di Svalutation”

Bordighera. Il 2019 di “Tempo di Svalutation” l’Adriano Celentano tribute show nato a Bordighera e che da anni ormai riempie i teatri e le piazze d’Italia, inizia con un progetto audio e video.

La produzione infatti, ha previsto una serie di uscite social promozionali per lanciare il nuovo tour; le riprese e il montaggio sono affidati alla Project Media Service di Bordighera, mentre le registrazioni dei brani sono state fatte presso il nuovissimo Rosenhouse Studio di Vallecrosia, e mixate da Andrea e Alessio Senis.

“Abbiamo la fortuna di girare in tanti bellissimi posti grazie a questo spettacolo” spiega Marco Gallo, produttore dello show. “Ma rimaniamo legati al territorio e alle persone che ci hanno visto nascere e ci hanno sempre supportato. Per questo le riprese dei vari video verranno fatte qui, tra Bordighera e Ventimiglia, e per questo abbiamo scelto aziende locali per tutta la realizzazione tecnica”.

Massimo riserbo sul contenuto dei video, nei quali Enrico Gallo, fedele imitatore del cantautore più amato e discusso d’Italia, tornerà a vestire i panni del Molleggiato.

“Ci sono diversi progetti in cantiere, di cui uno incredibilmente grande. Non possiamo annunciare nulla ma se tutti i tasselli andranno al loro posto, il 2019 sarà un anno da ricordare per lo show!” - dice.

Quello che già è sicuro è la realizzazione di una “data zero” prima del tour estivo, tra aprile e maggio che, come da tradizione, verrà fatta in una location della zona.