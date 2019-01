Bordighera. Un giovane nordafricano ha rotto con un pugno la mandibola a una ragazza italiana al culmine di una lite scaturita intorno alle 21 di ieri in via Monte Grappa. La giovane ha riportato una microfrattura giudicata guaribile in 30 giorni.

Stando a quanto ricostruito fino a ora, sembra che la ragazza ferita abbia aggredito un’altra donna, compagna del nordafricano che è intervenuto a difesa della fidanzata, massacrando di botte la giovane.

di 5 Galleria fotografica Bordighera, giovane donna picchiata dal compagno. "Sembrava morta"









“Lui la picchiava e la teneva schiacciata a terra. Lei sembrava morta”. Sono le parole della testimone oculare di quanto accaduto raccolte dai carabinieri accorsi sul posto insieme al 118 e a un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera. Quella che inizialmente sembrava una lite tra fidanzati si è poi rivelata una vera e propria aggressione, influenzata, stando a quanto si apprende, da uno stato psicofisico alterato dall’alcol.

L’uomo è stato denunciato per lesioni dai carabinieri.