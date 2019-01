Bordighera, lavori al depuratore. Temporaneo stop agli autolavaggi cittadini

Bordighera. Avviso per chi va dagli autolavaggi cittadini per pulire la propria vettura. A causa di interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione comprensoriale verranno messi in by-pass i liquami fognari.

Quindi i distributori di carburante con annesso impianto di autolavaggio dovranno sospendere , dal 14 al 25 di questo mese, l’attività di lavaggio o effettuarla fino alla capacità massima della propria vasca di accumulo.

I distributori in questione sono: l’Api sull’Aurelia, Api-IP di via Pasteur, Api-IP, Esso ed Europam di via V.Emanuele.