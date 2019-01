Bordighera. È stato un Babbo Natale decisamente generoso per tutti i bambini e ragazzi della Città delle Palme. Ha un nome e cognome e si chiama Stefano Gnutti, l’attuale assessore allo Sport ed ex presidente della società di pallacanestro cittadina, la Rari Nantes Bordighera 1946.

E proprio tutti i bimbi del Settore Minibasket, desiderano dirgli un grosso “Grazie!”. Al rientro delle vacanze di Natale, i giovanissimi atleti riuniti per il primo allenamento alla Palestra Conrieri, sono rimasti a bocca aperta. La struttura è stata infatti omaggiata di un notevole restyling che ha previsto la completa tinteggiatura di tutte le pareti e dei nuovissimi pannelli antinfortunistici di colore blu e azzurro attorno a tutto il perimetro dell’area di gioco. Negli spogliatoi sono state risistemate sia le docce, sia i sanitari danneggiati e usurati. La palestra appare ora molto più accogliente ed ordinata. Il responsabile del Settore Minibasket, Gabriele Alessio, ha voluto chiedere ai propri atleti alcune impressioni al loro arrivo in palestra. “Eravamo convinti di aver sbagliato indirizzo!” – esordisce Emanuele, un atleta della Under 13 Élite. “Sembra più luminosa, pulita ed ordinata!”. Gli fa eco Midou, atleta degli Aquilotti. “A nome di tutta la nostra squadra, desidero ringraziare sia Stefano Gnutti, sia il nostro Sindaco Vittorio Ingenito per questo splendido regalo!” – conclude il capitano del Team Esordienti, Lilu.

“Ritengo che questi interventi, siano il modo migliore per investire sul futuro della nostra Bordighera. I bambini di oggi saranno i bordigotti del domani. Ho sempre preferito la prevenzione alla cura e sono più che convinto che Bordighera ha bisogno sia di videocamere di sorveglianza e controlli delle forze dell’ordine per contrastare il quotidiano fenomeno del vandalismo che colpisce la città, sia di investimenti concreti sullo sport, inteso come strutture, spazi all’aperto e possibilità di frequentare ambienti sani e sicuri, ben lontani da tutto ciò che porta alla noia e al disagio sofferto dai nostri giovani.

Sono quindi speranzoso e convinto che questo sia solo un inizio. Già qualche bimbo mi ha chiesto se in un futuro prossimo ci sarebbe la possibilità di vedere una superficie di gioco impreziosita dal parquet anche alla Palestra Conrieri, come avvenuto nel nostro Palasport e qualcuno vorrebbe per la bella stagione poter praticare il suo sport amato sotto i raggi del sole, su un nuovo playground cittadino. Per il momento, grazie di cuore da parte di ogni bambino e ragazzino del Settore Minibasket della Ranabo 1946!”. Queste le parole a fine allenamento di Gabriele Alessio.

Si ricorda a tutti i bambini nati dal 2007 al 2013 che si ha la possibilità di venire a provare gratuitamente ben due settimane di corsi presso il palasport di via Diaz a Bordighera, il martedì e giovedì alle 17. Saranno tre gli istruttori ad accoglierli per conoscere ed amare una sana e divertente disciplina sportiva.

Per informazioni contattare Gabriele Alessio al 3928536440.