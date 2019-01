Bordighera, la mortadella Dotta della Villani Salumi protagonista all’hotel Parigi

Bordighera. La mortadella Dotta della Villani Salumi è stata la protagonista di un evento culinario che si è svolto all’hotel Parigi.

La Dotta è una mortadella preparata con tagli pregiati come spalla e gola, che le donano un colore rosa e intenso e una consistenza unica. Condita con sali e aromi naturali, viene insaccata in vescica naturale e legata a mano con corda. Segue infine la lenta cottura in stufa.

La materia prima pesante utilizzata è il vero plus di questa mortadella artigianale. La texture è carnosa e pulita. Il magro è di colore rosa mattone vivace senza trippino. Ha un gusto ghiotto e il profumo tipico tradizionale di una mortadella da antica ricetta. L’utilizzo di solo aromi naturali, di aglio fresco e la lenta cottura la rendono leggera e delicata ma al tempo stesso appetitosa. Lascia il palato pulito con il desiderio di rigustarla.

Durante un pranzo, oltre alla mortadella, i presenti hanno potuto degustare i prodotti della Villani, che rimandano a sapori e metodi produttivi di un tempo: il Prelibato, la Dulcissima, il Settecorde, la Dotta e la Rinomata. Sono fatti solo con carne italiana, derivante da suini pesante di filiera, e realizzati in modo tradizionale seguendo antiche ricette e processi lunghi e artigianali. “Proprio come una volta – afferma Giuseppe Villani – I prodotti si distinguono per materie prime nobili, aromi naturali, legature a mano, cotture o stagionature lente e per un aspetto unico e ricercato. Veri capolavori dell’arte salumeria!”.

“Siamo giunti ormai alla quinta generazione di famiglia, attraverso tre secoli di storia salumiera – spiega - Oltre 130 anni di attività che fanno di noi la realtà più antica del settore in Emilia-Romagna e tra le più longeve in Italia. Siamo oggi riferimento per salumi di altissima qualità sia in Italia che all’estero. Tuttavia non abbiamo mai tradito lo spirito artigiano delle nostre origini, mantenendo sempre un forte legame con il nostro territorio.

L’esperienza, il patrimonio di ricette e i metodi antichi accumulati nel tempo sono parte integrante della nostra identità. Ancora oggi in Villani la manualità e il fare artigiano sono considerati componenti fondamentali per conseguire risultati di eccellenza, sempre guidati da una continua tensione al miglioramento e all’innovazione.

Nobilitare il salume è la nostra missione. Salumi speciali nel gusto e curati nell’aspetto, prodotti con la garanzia e i controlli di un’impresa moderna, attenta all’ambiente e alla sostenibilità”.

