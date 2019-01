Bordighera. Una trentina di dipendenti comunali, tra cui alcuni agenti della polizia locale, ha accolto positivamente l’iniziativa del presidente del consiglio comunale Marco Farotto che ha voluto istituire un corso di inglese rivolto proprio a chi lavora nella pubblica amministrazione di Bordighera. “La nostra è una città turistica nella quale vivono russi, tedeschi e altri stranieri che parlano benissimo inglese”, ha spiegato Farotto, “E’ secondo me fondamentale che chi lavora a contatto con il pubblico conosca l’inglese”.

Dopo il corso rivolto ai cittadini, che nei mesi scorsi ha riscosso un grande successo, ieri pomeriggio circa 30 dipendenti hanno effettuato il test d’ingresso per accedere ai due corsi a loro riservati: principiante e intermedio. A tenere le lezioni, che avranno luogo in biblioteca il martedì e il giovedì a partire dalle 18 (orario in cui i dipendenti lasciano il proprio lavoro), sarà la professoressa Catia Piccone.

Ciascun corso avrà durata di 30 ore. L’iniziativa potrebbe ripetersi nei prossimi anni: “E’ nostra intenzione proseguire con le lezioni di inglese, ma ovviamente spetterà ai dipendenti deciderlo”, conclude Farotto, “Se accoglieranno con entusiasmo questo progetto, lo porteremo avanti per tutti i cinque anni di mandato”. Per i dipendenti il corso è totalmente gratuito.