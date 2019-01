Bordighera. “Lui la picchiava e la teneva schiacciata a terra. Lei sembrava morta”. Sono le parole della testimone oculare di quanto accaduto poco prima delle 21 in via Monte Grappa, traversa di via Vittorio Emanuele II, dove una lite tra uomo e donna, iniziata in un appartamento, è finita in strada.

A raccontare quanto successo ai carabinieri accorsi sul posto, sono due anziane, una delle quali è ancora sotto shock. “Sto ancora tremando”, dice ai militari, “Quella ragazza non si muoveva più”.

Non si conoscono ancora i motivi alla base della lite tra i due che, stando a una prima ricostruzione, sarebbero fidanzati. La giovane donna sarebbe stata colpita alla testa e avrebbe perso conoscenza. Ferito, in modo meno serio, anche l’uomo.

La vittima è stata soccorsa da un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera e dall’automedica del 118 che l’hanno accompagnata in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo.