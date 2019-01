Bordighera. Uno dei tre cannoni di ferro, presenti nel piazzale del Marabutto, alle porte del centro storico, si è arreso ai vandali. Nei giorni scorsi, infatti, ignoti hanno danneggiato uno dei cannoni posizionati nel 1971 in occasione del Cinquecentenario della fondazione di Bordighera in ricordo degli obici che nel 1812 risultarono impotenti ad impedire lo sbarco nemico da due fregate e un vascello inglesi, tanto da essere ancora appellati, scherzosamente, dai residenti: “Butafoegu, Tiralogni e Cagastrasse”.

A fine novembre scorso, vandali avevano danneggiato l’antica polveriera, scardinando la porta dell’edificio in pietra. Ma i dispetti e gli atti vandalici commessi in uno dei luoghi più incantevoli della città delle Palme ormai non si contano più.