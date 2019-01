Bordighera. Verso le 0.30 della notte appena trascorsa un traliccio dei cavi del filobus è caduto sulla strada statale Aurelia.

E’ successo in località Madonna della Ruota poco prima della galleria in direzione Ospedaletti, nella curva dove nel settembre scorso persero la vita i coniugi Sciuto, quando con la loro auto si schiantarono contro un pullman della Rt. Le cause del crollo sono da accertare. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni alle auto in transito. A richiedere i soccorsi è stata un guardia giurata della SecPro Consulting di Ventimiglia che si trovava sul posto al momento del crollo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme ai tecnici della Riviera Trasporti. La strada, rimasta a lungo bloccata, al momento è aperta a senso unico alternato. Maggiori disagi per studenti e pendolari: la linea Ventimiglia-Sanremo è rimasta a lungo interrotta al transito delle corriere. In molti hanno dovuto recarsi in stazione a Bordighera e prendere il treno per raggiungere scuola e luogo di lavoro a Sanremo.