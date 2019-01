Bordighera, contributi alle associazioni cittadine. L’elenco di chi li ha ricevuti

Bordighera. La giunta comunale ha approvato l’elenco delle associazioni alle quali andranno contributi pubblici per le attività svolte nel corso del 2018 per un totale di 11.500,00 euro.

Nel dettaglio, contributi ordinari, ciascuno da 1.700,00 euro, sono andati alle seguenti associazioni: Athletic Bordighera Club (pallamano); Bordighera Nuoto; Rari Nantes Bordighera; Ciclistica Bordighera e Bordivolley (pallavolo).

Contributi straordinari:

Club Nautico Bordighera (progetto Velascuola): 500,00 euro

Centro Sub Riviera dei Fiori (subacquea, iniziative promozionali): 500,00 euro

Yoshin-Ryu Bordighera (progetto “Judo per tutti”): 500 euro

U Risveiu Burdigotu (45esima Marcia delle Palme): 1.000,00 euro

G.S. Tennistavolo Bordighera 1948 (Celebrazioni per il 70esima Anniversario di Fondazione 1948-2018): 500,00 euro

I requisiti per richiedere i contributi:

– avere sede nel Comune di Bordighera o esercitarvi la parte preponderante della propria attività;

– avere svolto le proprie attività statutarie in maniera continuativa nel biennio antecedente la chiesta di contributo o vantaggio economico;

– escludere, nel proprio ordinamento statutario, il fine di lucro;

– non avere esercitato, neanche in maniera occasionale, attività commerciali e/o lucrative nel biennio antecedente la richiesta di contributo o vantaggio economico;

– non annoverare all’interno del Consiglio direttivo in carica e/o tra i soci, soggetti che possano ricavare un beneficio economico – anche indiretto – in conseguenza dell’attività/iniziativa per la quale viene rivolta istanza di contributo o vantaggio economico.