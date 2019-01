Bordighera, clienti in strada durante il concerto. Multato il “Buga Buga”

Bordighera. Una multa di 173 euro è stata comminata al titolare del locale di corso Italia “Buga Buga” in quanto, si legge nel verbale, “durante l’esibizione di complesso musicale non impediva che gli avventori del locale su menzionato, nonche gli spettatori del concerto, occupassero la careggiata, impedendo così la circolazione dei veicoli senza alcun titolo autorizzativo”.

La notte di San Silvestro, infatti, il noto locale ha ospitato un concerto della “Combriccola del Blasco“, cover band di Vasco Rossi, che ha attirato centinaia di persone nel centro cittadino, tanto che in molti hanno invaso prima il marciapiede e poi la carreggiata, dove avrebbero dovuto transitare le auto in quanto Palazzo Garnier non aveva concesso la chiusura della strada, richiesta dall’organizzatore del concerto, Angelo Bincoletto.

Il titolare del Buga Buga ha tempo cinque giorni per pagare la multa ridotta del 30 per cento a 121,10 euro, come previsto dalla legge.