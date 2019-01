Bilancio della municipale, i prossimi passi del sindaco: Velo Ok, spostamento sede e doppio senso in via Caduti del Lavoro

Sanremo. Diciannovemila e ottocentocinque interventi con poco più di 65 agenti a disposizione e numeri da terza polizia municipale a livello regionale per attività svolta.

E’ stato presentato questa mattina a Palazzo Bellevue il bilancio del comando di polizia locale alla presenza del comandante Claudio Frattarola, del sindaco Alberto Biancheri e del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.

A contraddistinguere l’azione del 2018 è stata l’introduzione e il potenziamento del sistema di video sorveglianza che ha permesso di individuare i responsabili di alcuni reati (come i due recenti scippi) e circoscrivere l’identità del vandalo della scritta in via Escoffier.

La Città dei Fiori si è contraddistinta per essere stata una delle prime ad introdurre il Daspo Urbano. Più servizi di controllo del territorio sono stati effettuati, tra i quali, leggendo i numeri, spiccano i 53 alloggi controllati, 21 immobili pericolosi tenuti sotto controllo, il contrasto alla vendita di merce contraffatta – con un controllo serrato del mercato ambulante -, e tanti incivili dei rifiuti: 1760 violazioni per conferimento irregolare e tre denunce penali, con situazioni di grande inciviltà immortalate dalle fototrappole come il lancio dal finestrino dei sacchetti di rumenta.

Il sindaco Alberto Biancheri ha voluto invece ribadire, visto le polemiche degli ultimi giorni, che ci vuole rispetto per la polizia municipale: “Troppe volte ingiustamente attaccata e questo non va bene”.

E poi annuncia: “Stiamo ragionando sull’introduzione dei Velo Ok, la delibera sullo spostamento della sede dei vigili in piazza Eroi prima della fine del mandato e l’introduzione del doppio senso di marcia in via Caduti del Lavoro“.

Corpo Polizia Municipale. ATTIVITA’ ANNO 2018

SUL TERRITORIO

Numero interventi su richiesta telefonica alla centrale operativa: 19.805 (+4%)

Per reclami ed esposti tramite U.R.P: 231

Servizi di polizia stradale per manifestazioni varie: 467

Rimozione veicoli rottami – abbandonati: 190

Esecuzione ed emissione ordinanze stradali per viabilità temporanea: 94

Segnalazioni ad altri uffici per inconvenienti 1152

Allerta di protezione civile: 71

POLIZIA STRADALE

Totale incidenti stradali rilevati: 503

Incidenti stradali con ferito: 287

incidenti stradali mortali: 2

Violazioni al codice della strada: 39.664

Rimozione veicoli in divieto con carro attrezzi: 2.249

Blocco del veicolo in divieto: 48

Veicoli sequestrati: 29

Veicoli sottoposti a fermo amministrativo: 15

Segnalazione alla Prefettura per sospensione della patente: 149

Punti decurtati sulle patenti: 2.901

SICUREZZA URBANA

Alloggi controllati: 53

Allontanamenti ex DL 47/17: 57

Verbali di sequestro venditori abusivi: 178

Pezzi sequestrati per vendita abusiva: 3700

Emissione ed esecuzione ordinanze contigibili e urgenti: 35

Servizi di presidio del territorio su ordinanza della Questura: 64

Uomini in presidio del territorio su ordinanza della Questura: 383

POLIZIA GIUDIZIARIA

Segnalazione di reato: 193

Atti polizia giudiziaria: 71

Veicoli oggetto di furto riconsegnati: 25

Oggetti di provenienza furtiva riconsegnati: 46

Arresti in flagranza: 3

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ NELLE SCUOLE (2017/18)

Alunni coinvolti: 1.580

A TTIVITA ‘ AMMINISTRA TIVA

Determinazioni dirigenziali: 139

Procedure per confisca e demolizione veicoli: 44

Intimazioni al recupero del veicolo: 32

Notifiche (Tribunale, Prefettura, D.., ecc.): 229

Procedure accesso atti: 594

Certificazioni idoneità alloggi: 31

Oggetti smarriti restituiti: 405

Rilascio contrassegni invalidi: 418

Ricorsi a verbali C.d.S.: 188

Ricorsi ad altri verbali amministrativi: 184

Commissione comunale vigilanza locali pubblici e spettacoli: 13

VERBALIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Regolamento edilizio: 74

Commercio/pubblici esercizi/mercati: 139

Regolamento dehors: 33

Rifiuti: 1760

Veicoli abbandonati: 97

Acquisto merce contraffatta: 22

Polizia urbana: 75

Sicurezza urbana: 51

Regolamento tutela e benessere degli animali: 12

Demanio marittimo: 2

Ordinanze ingiunzioni ex L. 689/81

INCASSI E CONTABILIZZAZIONI

Codice della strada: 972.561,58 euro

Violazioni amministrative: 88.565,96 euro

Ruoli esattoriali: 2.276.132,48 euro