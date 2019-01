“Befana Bordigotta”, Confersercenti organizza il primo evento commerciale del 2019

Bordighera. Confersercenti organizza il primo evento commerciale del 2019, in occasione dell’inizio del periodo dei saldi.

Domenica 6 gennaio si terrà tra le vie del centro la 28 edizione della “Befana Bordigotta” in collaborazione con la città di Bordighera e con il patrocinio del Consorzio In Riviera. La grande vendita commerciale cittadina si svolgerà come di consueto nella principale arteria di via Vittorio Emanuele, in Corso Italia ed in via Roma, strade che per l’occasione saranno chiuse al traffico e trasformate in una elegante isola pedonale con i negozi che potranno esporre oltre che all’interno, anche all’esterno del proprio esercizio i loro migliori prodotti con i migliori prezzi di fine stagione.

Lungo le strade saranno presenti, come da tradizione, gli operatori ambulanti accreditati dal Comune. La manifestazione di Confesercenti vuole essere una giornata di “lancio” dei saldi invernali con super interessanti occasioni di acquisto, ma anche un’occasione per iniziare l’anno nuovo nella Città delle Palme, con gioia e vitalità, una domenica animata da attività di intrattenimento, piccoli spettacoli, musica itinerante, iniziative culturali, con sottofondo musicale amplificato per tutte le vie pedonali.

Dovrà essere un giornata di divertimento anche per i i più piccoli, che accompagnando i genitori a fare shopping potranno incontrare delle Befane sui trampoli che distribuiranno caramelle, un carretto delle sette note, e sguazzare nell’area divertimento con giochi gonfiabili , animatori e trucca bimbi. La musica continuerà tutto il giorno con lo spettacolo itinerante dell’Orchestra Filarmonica Città di Ventimiglia del maestro Franco Cocco, l’esibizione della Scuola Dance Art Project di Vallecrosia e una sfilata in costume medievale del Sestriere Burgu di Ventimiglia.

Non mancherà poi un appuntamento particolare in un angolo storico della città di Bordighera, alle 16 incontro sotto il Portico di via Treviso, l’autore Marco Terrone presenterà il libro “Fuori dal Buio” (Antea editori) con accompagnamento in musica del duo “Prossemica“ . Un appuntamento di shopping unito ad un evento culturale con aperitivo finale e degustazione dei nostri prodotti tipici De.Co. presso il vicino locale tipico ligure “A’ Tartana“, voluto da Confesercenti e curato dalla libreria bordigotta “Amico Libro“.

Una giornata ricca di emozioni, con ottime possibilità di fare acquisti e scoprire meglio la rete commerciale della Città delle Palme, da sempre un angolo di charme e gioia.