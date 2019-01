Bco, l’under 18 si laurea “Campione d’inverno”

Ospedaletti. Il Bco under 18, capolista solitario del proprio girone, vince anche l’ultima di andata e si laurea “Campione d’inverno”, titolo platonico ma significativo per il percorso netto fin qui avuto.

I ragazzi di Lupi ed Archimede, contro il temibile e ben allenato Loano, mettono subito il turbo e con un eloquente 12 a 0, frutto di difesa e alta precisione al tiro, fanno subito capire che il fortino di via Isnart e roba che non si tocca, ed infatti pur ruotando tutti gli uomini a disposizione ad eccezione del capitano Boeri tenuto a riposo per un problema al naso, gli Orange aumentano di quarto in quarto il vantaggio tenendo il divario ampio fino alla fine.

“Complimenti per l’ottima difesa di squadra e per l’intensità messa in ogni possesso” – dichiara Archimede a fine gara.

BCO ‘Loano 63-37 18-7 16-12 16-6 13-12

BCO

Boeri n.e. Bonavia 2 bortolozzo4 di Vincenzo 7 Lazri 4 Gallo 5 Bonomo 5 Olivari 18 Amato 10 Siccardi 4 Dulbecco 4

Loano

Milani 3 scarrone 13 lassandro 7 simonetti 4 de Francesco, hamiti, notari, innocenti 4 empalmando 4 de michelis 2