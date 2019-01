Balene, delfini e capodogli: Sanremo in Fiore 2019 dedicato al Santuario Pelagos

Balene, delfini e capodogli: Sanremo in Fiore sarà dedicato al Santuario Pelagos. In attesa della conferenza stampa ufficiale prevista per domani mattina a Palazzo Bellevue, è stato definito oggi il tema della prossima edizione del corso fiorito.

In scena domenica 10 marzo, la sfilata dei carri che annualmente rinnova la tradizione del “Carnevale dei fiori” nato nella Belle Epoque accenderà i riflettori su quella straordinaria varietà di mammiferi marini che popola il nostro mare, sempre di più al centro di campagne di sensibilizzazione per tutelarne l’esistenza.

Anche quest’anno Sanremo in Fiore sarà ripresa dalle telecamere di Linea Verde con trasmissione in diretta sulla rete ammiraglia della tv di Stato che seguirà la competizione raccontando i carri e i loro splendidi fiori.

Non mancheranno eventi collaterali dedicati alla coltura floreale del territorio(e non solo), sui quali il Comune sta lavorando in sinergia con associazioni locali prevedendo di spalmarli su tutto il fine settimane per incrementare il potenziale turistico e commerciale della manifestazione stess. Un fine comune a quello di fissarne la data nella seconda settimana di marzo, consuetudine delle ultime edizioni, volta a prolungare l’attrattiva fino alla corsa ciclistica Milano-Sanremo che ha generalmente luogo il week-end successivo.

A guidare la giuria 2019, infine, sarà l’ideatore della fiction L’ispettore Coliandro, Carlo Lucarelli, quello stesso giorno in città per presentare nell’ambito della rassegna “La Riviera dei libri” la sua ultima fatica letteraria, Peccato mortale.