Bordighera. E’ positivo il primissimo bilancio dell’avvio dei saldi invernali nella città delle Palme. I ribassi sono iniziati ufficialmente sabato 5 gennaio, ma solo oggi, grazie alla 28esima edizione della “Befana Bordigotta”, si è registrato un buon afflusso di acquirenti.

Organizzata dalla Confesercenti in collaborazione con la città di Bordighera e con il patrocinio del Consorzio In Riviera, la “Befana Bordigotta” ha trasformato il centro cittadino in una grande isola pedonale con i negozianti invitati a esporre anche all’esterno del proprio negozio i prodotti con i prezzi più vantaggiosi.

Via Vittorio Emanuele II e Corso Italia erano gremite di persone, complice il clima mite e grazie anche all’animazione garantita da bande, truccabimbi, befane sui ‘trampoli’, spettacoli di danza, sbandieratori e musica dal vivo. Per i commercianti, però si sarebbe potuto fare meglio. “Non ha senso questo evento oggi, con la maggior parte dei turisti già in viaggio verso casa”, è il pensiero della maggior parte dei negozianti, “Molto meglio sarebbe stato organizzarla sabato: avrebbe partecipato molta più gente”. Ma la “Befana Bordigotta”, da sempre, è la prima domenica dell’anno.

Nel complesso, comunque, erano in molti ad essere soddisfatti: “Fra poco le strade saranno vuote”, è il commento di una barista, “Vedere tutta questa gente fa piacere: vien voglia di scattare una fotografia da incorniciare”.