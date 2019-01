Autostrada dei Fiori, i cantieri dal 21 al 27 gennaio

Imperia. Ecco l’elenco dei cantieri che in situazioni particolari, durante la settimana dal 21 al 27 gennaio, potrebbero causare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona/Confine di Stato:

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Ventimiglia e Bordighera dal km 151+430 al km 149+420 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Siestro dal 24/01/2019 al 27/01/2019.

– Tra Imperia Est e San Bartolomeo carreggiata chiusa dal km 61+850 al km 59+500 con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Carpanea dal 21/01/2019 al 27/01/2019.

– Tra e Imperia Est e San Bartolomeo chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza dal km. 101+200 al km. 99+130 dal 21/01/2019 al 27/01/2019.

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra Bordighera e Ventimiglia dal km 149+420 al km 151+430 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Siestro dal 21/01/2019 al 24/01/2019.

– Tra Imperia W e Arma di Taggia dal km 112+990 al km 114+685 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Poggi e Barbarossa dal 21/01/2019 al 27/01/2019.