Auto in fiamme a Camporosso, sul posto i vigili del fuoco

Camporosso. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti in via Kennedy per spegnere le fiamme divampate da una vettura Smart intorno alle 23,15. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’accaduto. Non è chiara l’origine dell’incendio: doloso o accidentale.

Subito dopo la mezzanotte è andato in fiamme anche un cassonetto dei rifiuti sulla strada Incompiuta a Diano Marina. E’ probabile che sia stata colpa di un petardo.