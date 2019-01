“Auotclick Cloud”, CNA Imperia offre un nuovo servizio gratuito per gli autoriparatori associati

Imperia. Cna Imperia e Fortec, da anni partner CNA per la formazione del settore automotive, forti della loro presenza sul territorio e nell’ottica di puntare sempre più sul sostegno operativo alla vita di officina, offrono agli autoriparatori Associati CNA e clienti Fortec una convenzione loro dedicata per un nuovo utilissimo servizio, veloce ed efficace.

A partire da oggi, infatti, sarà disponibile a titolo gratuito l’accesso ad una banca dati tecnica a nome “Autoclick Cloud” relativa ai guasti ricorrenti dei veicoli. Con Autoclick Cloud, gli autoriparatori Associati CNA e clienti Fortec potranno, dopo aver ottenuto le credenziali per l’accesso al sistema, ricercare per varie chiavi di ricerca, quali marca, modello, motorizzazione etc… le varie soluzioni tecniche in funzione dei sistemi presenti (ABS, airbag, gestione motore, comfort, cambio automatico, etc…): un supporto immediato, di facile gestione e gratuito per i problemi più diffusi e le soluzioni più adottate nella vita in officina.

“L’obiettivo dei nostri strumenti rivolti al mondo dell’autoriparazione, un gruppo folto e sempre molto attivo”, dichiara Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia, “è quello di semplificare la vita degli operatori in officina attraverso supporti loro dedicati, che permettano di affrontare sempre meglio l’arena competitiva cui appartengono”.

Per ulteriori informazioni o per richiedere le modalità di accesso al nuovo servizio, che si ricorda disponibile a partire da oggi, è possibile contattare CNA Imperia al nr. 0184/500309 o inviare una mail a segreteria@im.cna.it