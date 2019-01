Aule gelate anche al liceo Aprosio di Ventimiglia. Studenti disertano le lezioni

Ventimiglia. Con il cappotto, il berretto e la sciarpa per difendersi dal freddo. E’ così che avrebbero dovuto restare in classe gli studenti della classe seconda “L” del liceo Scientifico Aprosio, che alla fine, a causa delle temperature, sono usciti dalla propria aula e sono tornati a casa, disertando le lezioni.

Invece che tra i 18 e i 20 gradi, come dovrebbe essere per legge, la colonnina di mercurio in classe si è fermata a 14 gradi e mezzo. Troppo poco. Domani gli alunni valuteranno se entrare o meno a scuola.

La stessa sorte era toccata nei giorni scorsi agli studenti dell’artistico di Imperia. Per portare alle autorità competenti l’attenzione su questo problema, mercoledì è atteso uno sciopero degli studenti a livello provinciale.