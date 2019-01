Atp 250, il 2019 dell’armese Fabio Fognini parte da Aukland

Taggia. Il 2019 di Fognini, come accade ormai da alcuni anni, partirà da Aukland, ATP 250 su cemento.

Il torneo neozelandese comincerà il 7 gennaio e vedrà ai nastri di partenza, oltre a Fabio, il gigante buono John Isner; già vincitore qui in due occasioni, nel 2010 e nel 2014.

Ma il tabellone avrà numerosi giocatori da potenziale top 10: Bautista Agut, campione in carica, Shapovalov, il connazionale Cecchinato, Fritz e il semifinalista degli AO 2018 Chung.

Oltre a questi è in attesa di una wild card il ceco, ex n.5 del mondo, Thomas Berdych, al rientro dopo sei mesi ai box.

Fognini sarà testa di serie n.2, quindi potrà incontrare Isner(n.1 del seeding)solo in un’eventuale finale.

In bocca al lupo Fogna, l’Italia è con te!