Assicurazione auto: il 2% degli imperiesi pagherà di più nel 2019

Imperia. Brutte notizie per gli oltre 35 mila automobilisti liguri. Nel 2019 è previsto un aumento del costo dell’Rc Auto e un peggioramento della propria classe di merito. Questo è quanto emerge dall’indagine condotta da Facile.it.

Questa situazione riguarderà il 5,09% degli automobilisti della Liguria, un dato che risulta notevolmente superiore alla media nazionale, fissata al 3,83%, nonché il più alto d’Italia. Il dato però risulta in calo rispetto 5,67 dell’anno precedente.

Analizzando i dati delle province liguri, nell’Imperiese si registra il valore più basso con 2,05%, segue Savona con 4,42%, La Spezia con 5,64% e infine Genova con 5,66%, provincia in cui si registra il maggior ricorso alle assicurazioni per denunciare sinistri con colpa.

Il costo medio delle assicurazioni auto in Liguria sarà di 601,50 euro, un aumento dell’1,78% rispetto al 2017: si tratta di un dato che supera la media nazionale fissata a 580,67 euro. In provincia di Imperia il costo medio dell’assicurazione sarà di 514,54 euro, con una diminuzione dell’8,24% rispetto al 2017.

La provincia meno cara sarà quella di Savona in cui la spesa media sarà di 491,20 euro, ma in cui si registra un aumento del 3,85% rispetto all’anno precedente, segue il Genovese con 621,12 euro, registrando un calo dello 0,68% e infine la provincia più cara è quella di La Spezia in cui il costo medio dell’assicurazione sarà di 665,01 euro, con un aumento record rispetto al 2017: ben l’11,37%.