Sanremo. Arriva nel cantiere del Gruppo Permare la seconda Amer Cento.

In costruzione per l’anno 2019, l’ultimo superyacht della azienda sanremese è nato per andare incontro a una nuova generazione di clientela, attenta ai consumi e alle ridotte emissioni che non rinuncia, però, all’esclusività e al massimo comfort.

L’imbarcazione si caratterizza infatti per la rivoluzionaria motorizzazione Ips che le conferiscono eccezionali doti di manovrabilità e silenziosità. Peculiarità sempre più apprezzate dagli armatori sia italiani sia stranieri.

La customizzazione totale, inoltre, consente di variare a piacimento il layout interno: al riguardo, l’architetto Tini, messo a disposizione dallo stesso cantiere, lavora sempre in stretto contatto con il cliente, modellandone a piacimento gli interni e ricorrendo a una gamma infinita di scelte materiche e soluzioni architettoniche sempre innovative.

Da un punto di vista tecnico, lo scafo della Cento ha doti uniche di risparmio in navigazione a dislocamento a 9 nodi ma può navigare anche in planata fino alla massima velocità di 28 nodi.

Attualmente è in costruzione nei cantieri di Viareggio ma presto sarà visibile pure in quelli di Sanremo, come, d’altra parte, nei più grandi saloni nautici in programma nel corso del’anno, da Cannes a Genova.