Arriva la “Befana Imperiese”, la prima grande giornata commerciale del 2019

Imperia. Con l’arrivo del 2019 per gli appassionati di moda e shopping arriva anche il momento giusto per poter fare acquisti sfruttando i saldi invernali.

Sabato 5 gennaio la festa inizia con tante occasioni proposte dai commercianti a posto fisso e con la viabilità normale. La manifestazione continua domenica 6 gennaio nelle vie del centro che saranno chiuse al traffico veicolare via Amendola, via Bonfante, via Pira, Piazza Bianchi e verranno allestite le bancarelle in tutto il centro commerciale naturale comprese le aree pedonali di Via Ospedale, via Monti, Via San Giovanni, Piazza San Giovanni.

Per tutta la giornata ci saranno attività di intrattenimento: Lo Stregatto, in collaborazione con l’associazione Ludo Ergo Sum, organizza l’area Games in Piazza Ulisse Calvi, dalle 10 alle 18, con giochi con tutta la famiglia;

Incontriamoci in musica c/o Libreria Ragazzi Via Amendola n. 24. Senza dimenticare che sarà la festa dei bambini: le Befane e gli spazi ‘trucca-bimbi’ con caramelle per tutti.

Inoltre grazie all’impianto di musica in filodiffusione, sarà possibile passeggiare in tutto il centro storico e fare shopping ascoltando della buona musica.