Arriva il gelo invernale, in Costa Azzurra rischio black out elettrico per troppi riscaldamenti accesi

A causa del freddo, e in base alle previsioni della francese RTE (rete di trasporto dell’elettricità), EcoWatt prevede un alto livello di consumo di energia elettrica per tutta la settimana nel dipartimento Alpes-Maritimes. In Francia sono infatti pochi i riscaldamenti con caldaie a gas.

Secondo quanto riporta Nice matin, le autorità consigliano ai consumatori di moderare il consumo di elettricità dalle 18 alle 20 ogni sera fino a domenica, per evitare qualsiasi rischio di guasti o interruzioni di corrente occasionali.

Torna alla mente il 2008, quando un enorme blackout ha lasciato al buio circa 1,5 milioni di persone nella regione PACA. Mentre ci si aspetta un picco di freddo questa settimana, @EcoWattPACA prevede un picco di consumo energetico, specialmente la sera tra le 18 e le 20.