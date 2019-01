Arrestato commerciante sanremese condannato per violenza sessuale su bimba di 10 anni

Sanremo. Un uomo di 49 anni, commerciante sanremese, è stato arrestato e portato in carcere in seguito al rigetto del ricorso in Cassazione della condanna a 6 anni e 10 mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti della figlioletta dell’allora compagna: una bambina che all’epoca dei fatti aveva appena 10 anni.

Il rigetto del ricorso ha fatto passare in giudicato la condanna di secondo grado.

Condannato, in primo grado a 7 anni di carcere dal gup Massimiliano Rainieri, il suo difensore, l’avvocato Alessandro Gallese aveva ottenuto in Appello uno sconto di due mesi.

La vicenda ha inizio nel 2015: l’uomo finì in carcere per poi ottenere successivamente i domiciliari. In seguito alla contestuale perquisizione, la polizia gli sequestrò il computer, nel quale vennero trovate ventitré immagini di minori. Il commerciante venne così indagato, e successivamente condannato a 2 anni, per detenzione di materiale pedopornografico.