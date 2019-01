Arma di Taggia, vigile del fuoco colpito da infarto. E’ gravissimo

Arma di Taggia. Un vigile del fuoco in servizio presso il distaccamento di Sanremo, è stato colpito da una serie di infarti stamani mentre si trovava in piscina ad Arma di Taggia. L’uomo, G.L., di circa 50 anni, si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo, dove è giunto in codice rosso di massima gravità. Non ha mai ripreso conoscenza. I medici, che tengono l’uomo sotto stretta osservazione, non hanno ancora sciolto la prognosi. Sono decisive le prossime 48 ore.

Appresa la notizia di quanto accaduto, i colleghi dell’uomo hanno raggiunto la piscina, per stare vicino al vigile del fuoco. Tutti, ora, sperano in un miracolo.