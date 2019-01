Taggia. La Befana dona dolci lungo le vie di Arma di Taggia.

L’iniziativa è stata ideata dalla Croce Rossa Italiana-comitato di Taggia, in occasione del giorno dell’Epifania, per raccogliere fondi per la pubblica assistenza.

La vecchietta giunta a bordo di un’ambulanza, ferma i passanti suonando trombette da stadio per regalare dolci e leccornie ai bimbi e scattare foto insieme in cambio di una piccola offerta.