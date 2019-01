Ariston sold out, tutti esauriti i biglietti per il 69° Festival di Sanremo

Sanremo. Tutti esauriti, sold out. Lo sono i biglietti per assistere alle 5 serate del Festival della Canzone Italiana, edizione numero 69, la seconda a guida Baglioni, in scena dal 5 al 9 febbraio.

A comunicarlo è il sito del Teatro Ariston, palco della manifestazione, specificando inoltre che l’apposita pagina dedicata alle prenotazioni quest’anno non verrà aperta.