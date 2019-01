Amministrative a Ventimiglia, lista civica per Martini e Orengo

Ventimiglia. “Dopo le dimissioni di fine anno, da un partito che a livello locale non ci rappresenta, e dopo le numerose, giornaliere espressioni di stima da parte di cittadini ventimigliesi, legati al mondo scolastico, imprenditoriale ed ecclesiastico, siamo giunti alla conclusione che ci proporremo alle prossime elezioni comunali con una lista civica, alla quale farà capo un candidato sindaco, già benvoluto, stimato e rispettato per la sua tenacia, trasparenza, lealtà, e preparato in ogni campo“. Così Flavio Martini e Giovanni Carlo Orengo che proseguono:

“Il nostro candidato sindaco, così come la lista, verrà a breve pubblicato, abbiamo dato molto spazio alle quote rosa ed ottenuto il positivo riscontro di vari professionisti con noi in lista. Il nostro candidato sindaco sarà la vera nuova figura per Ventimiglia, l’unico che possa garantire ordine e disciplina“.