Allerta neve, posizionati a Ventimiglia sacchi di sale supplementari nelle zone più a rischio

Ventimiglia. Allerta neve dalle 6 alla mezzanotte di domani mercoledì 23 gennaio. Il sistema di allerta Arpal Regione Liguria ha diramato l’avviso di allerta gialla nella zona A, che corrisponde al nostro territorio. Per domani si attende tempo perturbato accompagnato da un deciso calo delle temperature. Probabili le nevicate nelle zone indicate al di sopra dei 200 metri.

“La protezione civile – ci comunica Vincenzo Vitetta, consigliere comunale incaricato – in serata provvederà a spargere il sale sulle strade, nelle zone critiche del nostro territorio e nei luoghi sensibili (come gli esterni e le scalinate delle scuole). Da domattina sino alla fine dell’allerta alcuni volontari monitoreranno la situazione e saranno a disposizione in caso di necessità, prevedendo uscite di controllo muniti di spargisale. Sacchi di sale supplementari saranno posizionati nelle zone più a rischio e a disposizione della cittadinanza”.

Per restare sempre informati invitiamo la cittadinanza a seguire la pagina: www.allertaliguria.gov.it