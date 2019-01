Albenga, rapina la ex a suon di schiaffi. Arrestato giovane imperiese

Albenga.Un 23enne di Imperia (ma residente in città) è stato arrestato nella tarda mattinata di ieri quando una pattuglia della sezione Radiomobile di Albenga è immediatamente intervenuta per una rapina segnalata ai danni di una 20enne di Celle Ligure. A sottrarle con violenza lo smartphone era stato l’ex fidanzato: al termine di una lite furibonda la vittima, secondo quanto riferito dai militari, sarebbe stata aggredita con schiaffi al volto e lasciata dolorante a terra con evidenti ematomi al viso.

Il 23enne avrebbe tentato a quel punto di fuggire con il cellulare di lei, ma una pattuglia dell’Arma stava perlustrando il territorio proprio in quella zona ed è pertanto riuscita a bloccare immediatamente il fuggitivo, che ha tentato invano di disfarsi del telefono della ragazza. Il giovane sarà processato oggi per direttissima in Tribunale a Savona.