Alain Ducasse apre a Monaco un nuovo ristorante

Monaco. Apre oggi a Monte-Carlo il nuovo ristorante di Alain Ducasse, uno degli chef più famosi al mondo, titolare di un vero impero culinario ricco di un totale di 20 stelle Michelin! La sua nuova creatura si chiama Omer e si trova a ridosso dell’Hotel de Paris, già gestito e stellato da Ducasse, precisamente sulla terrazza, fronte mare e con i tavoli immersi in un giardino mediterraneo lussureggiante che lui ha voluto sull’immagine dei giardini di Ravello, piccola perla incastonata sulla Costiera Amalfitana. Nulla è stato lasciato al caso, ogni minimo dettaglio è stato studiato e analizzato, a cominciare ovviamente dal menù basato sui sapori e sugli odori del Mediterraneo e dei Paesi che vi si affacciano con le loro caratteristiche specifiche, un viaggio che abbraccia il sud francese, la Riviera ligure, la Sardegna, la Sicilia, il Medio Oriente e quei territori del Maghreb, per formare un circuito ideale che si chiude con la costa spagnola. L’importante che ci sia l’olio d’oliva migliore, le spezie uniche di questi luoghi e i pesci con il sapore impareggiabile e unico al mondo.

“In due giorni ho assaggiato 45 piatti diversi” ha detto Ducasse per scegliere quelli da inserire nel menù e naturalmente abbinati a vini di altissima qualità, compresi quelli liguri di cui andiamo fieri. Facile immaginare che anche questa volta sarà un successo, l’ennesimo da aggiungere a quelli raccolti in altri 28 ristoranti che danno lavoro a 1.200 dipendenti, a due Hotel de Charme, al centinaio di libri di cucina che ha scritto e alla sua casa editrice, al suo centro di formazione professionale e alla sua scuola di cucina per amatori a Parigi, ma anche alla scuola di pasticceria e al prestigioso laboratorio di cioccolato che ha creato.