Adamo ed Eva al Casinò di Sanremo, Barbara De Rossi porta in scena Mark Twain

Sanremo. L’incontro dei sentimenti tra uomo e donna sarà descritto dalle parole del grande scrittore Mark Twain. Succede questa sera al Teatro dell’Opera del Casinò dove alle 21 Barbara De Rossi e Francesco Branchetti portano in scena “Il diario di Adamo ed Eva”.

Una proposta per trascorrere le vacanze dell’Epifania, riflettendo sul sempre spinoso rapporto tra i due sessi, dagli albori del genere umano.

I due pluripremiati attori, che interpreteranno, rispettivamente, i ruoli di Eva e Adamo, racconteranno questo nuovo lavoro legato legato alla prosa d’autore con l’accompagnamento delle musiche originali di Pino Cangialosi.

Insieme a De Rossi (di cui in apertura di articolo vi proponiamo una breve video-intervista) e Branchetti, sul palco il pubblico potrà ammirare le esibizioni di due mimi.

Per la regia di Branchetti, ecco la trama della rappresentazione:

Il testo a due voci inizia con l’apparizione di Eva, che Adamo vede come una creatura bizzarra e fantasiosa; Adamo si ritrova un bel giorno a dover fare i conti con questa nuova creatura «Questo nuovo essere dai capelli lunghi… Non mi piace, non sono abituato ad avere compagnia». Nel racconto le due voci si avvicendano in modo commovente e allegro. Eva una creatura bizzarra e fantasiosa, romantica, vanitosa, chiacchierona sempre interessata a dare nomi agli animali, alle piante e al creato. Adamo è un uomo rude e facilmente irascibile, un solitario, innervosito dalla continua presenza di Eva, che lo segue incuriosita, parlando ininterrottamente. Adamo però è molto affascinato da Eva. Il loro incontro appare destinato al disastro. Poi Eva mangia la mela e comincia la caduta entrano nel mondo della morte, dei figli, del lavoro, della conoscenza; arrivano i figli Caino e poi Abele, esseri che Adamo per molto tempo non riconosce come umani, ma crede siano una nuova specie di animali. I due diari si susseguono fino a che i due nonostante le diversità, si rendono conto che si amano. É l’incontro tra l’uomo e la donna, in questo giardino dell’Eden con tutti gli aspetti e le caratteristiche dell’uomo e la donna moderni, mirabilmente tratteggiati dalla grandezza della penna di Mark Twain.