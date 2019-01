Sanremo. E’ partita, sui social, la “guerra” dei meme tra i candidati sindaci Alberto Biancheri e Sergio Tommasini. A iniziare con lo sfottò è stato qualcuno vicino allo schieramento di centrodestra dello sfidante all’attuale Sindaco.

Nella “creazione” si legge una scritta “Per fare un fiore…ci voglion tutti” con sotto un fotomontaggio di un fiore con al centro (al posto dello stame) Biancheri ed invece che i petali, vari dei suoi candidati o sostenitori, alcuni dei quali considerati non propriamente di centrosinistra, per non dire palesemente di centrodestra. A margine compare anche la scritta “Indietro tutta”. Questo meme inoltre richiama chiaramente la campagna pubblicitaria dell’Amaie Energia.

A questo primo colpo i “pro Biancheri” hanno risposto sbeffeggiando vari slogan di Tommasini, modificandoli in “Io saro qui…tra cinque mesi” con lo sfondo della discarica di “Collette Ozotto” e sotto un esplicito “Inizio di nuovo”. Su “l’opera” troneggia la foto del candidato e l’allusione è ovvia: tra cinque mesi Tommasini, secondo lo sfottò, sarà di nuovo a lavorare a Idroedil e non a fare il Sindaco di Sanremo.