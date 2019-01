Abete prende fuoco su un terrazzo, tragedia evitata a Mentone grazie all’intervento dei vicini

Mentone. Tragedia evitata al secondo piano di un palazzo della Val du Careï, dove ieri sera è scoppiato un incendio su un terrazzo, grazie all’intervento immediato dei vicini.

Un abete, per cause sconosciute, ha preso fuoco ma – come scrive il quotidiano Nice Matin – le fiamme non si sono diffuse grazie ai vicini, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco e hanno gettato secchi d’acqua limitando notevolmente il danno.

“Siamo stati molto fortunati”- hanno commentato i vigili del fuoco intervenuti. Una donna sulla sessantina, che era nell’appartamento al momento dell’incidente, fortunatamente sta bene.