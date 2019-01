Abc Bordighera, iniziano i corsi del 2° modulo di attività extra-scolastica del gruppo sportivo

Bordighera. Riprende l’attività extra-scolastica dell’Abc Bordighera con l’avvio da martedì 8 gennaio del 2° modulo del Gruppo Sportivo finalizzato all’apprendimento della pallamano, corsi per ragazzi e ragazze nati/e dagli 8 ai 15 anni, corsi con appuntamenti bi-settimanale al martedì e giovedì dalle 17 alle 19 presso la palestra C. Conrieri di via Pelloux.

La società bordigotta ricorda che chiunque può provare gratuitamente senza impegno e che ci si può iscrivere anche se non si è partecipato al 1° modulo. I corsi sono tenuti da allenatori federali che, oltre a far svolgere una sana attività motoria, insegneranno le regole basilari del gioco di squadra e del regolamento della pallamano per consentire così ai giovani atleti di affrontare le loro prime partite e partecipare ai vari tornei promozionali in corso della stagione con già nel prossimo sabato la partita della formazione under 13 iscritta nel campionato dipartimentale francese contro i pari età dell’Antibes.

Informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti (al martedì o al giovedì dalle 17 alle 19 o al mercoledì al Palazzetto E Bianchesi di via Diaz dalle 20 alle 21) oppure sul sito societario www.abcbordighera.it.