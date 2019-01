Bordighera. Esordio vincente sabato scorso, 12 gennaio, nella prima partita della seconda fase del campionato

dipartimentale pre-eccellenza per la formazione under 17 maschile dell’ABC Bordighera.

Tra le mura amiche del PalaBiancheri i giovani bordigotti hanno ospitato i francesi dell’AS St.Martin SH e, grazie ad una partita accorta e ben gestita, hanno chiuso a proprio favore l’incontro con il punteggio di 34 a 24 costringendo sempre i transalpini ad inseguirli nel risultato.

Il campo ha visto i ragazzi del coach Maria Grazia Germano sempre attenti e ben disposti, ma soprattutto in lenta e costante crescita che fa ben sperare per il proseguo del campionato. Ora la formazione bordigotta riprenderà le competizioni al 2 febbraio a Cagnes sur Mer ospite della rappresentativa Cagnes/Vence.

Rinviato invece a domenica 27 gennaio, per indisponibilità della squadra francese, l’esordio dell’under 13 maschile che doveva nel tardo pomeriggio affrontare i pari età dell’ O. Antibes /Juan Les Pins HB, gara valida per la prima giornata della seconda fase del campionato dipartimentale.

Questo il tabellino dell’incontro:

Sabato 12 gennaio

1^ giornata 12^ fase – poule pre-eccellenza – campionato dipartimentale Alpi Marittime under 17 maschile - Bordighera – palaBiancheri di via Diaz ore 15,30

ABC Bordighera H. – AS St.Martin SH (1° tempo 22 – 13) 34 – 24

Formazione scesa in campo: Barbuscia Oliver J. (2 reti), Loqmane Samir (11 reti), Nardelli Niclas (portiere- 1 rete), Pecoraro Thimoty,(5 reti), Pillon Andrea ( 12 reti), Zunino Alessio (1 rete), Nardelli Jannis

Coach. Maria Grazia Germano