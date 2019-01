A Vallecrosia nasce il Civ, il Sindaco: “Effettueremo uno studio di pianificazione commerciale per creare nuove attività”

Vallecrosia. L’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Armando Biasi e dell’assessore al commercio, Patrizia Biancheri, informano con grande gioia la nascita del centro integrato di via.

Il CIV è un’iniziativa fortemente voluta, che vede uniti commercianti attività produttive e professionisti, con la collaborazione del Comune, al fine di far crescere l’economia e migliorare l’immagine di Vallecrosia.

L’assessore Patrizia Biancheri afferma: “Per troppi anni si è lavorato nel settore economico con forti divisioni o azioni singole, che non sono più attuali per le nuove dinamiche di concorrenza on line o dei grandi punti di vendita. Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito in questa fase. Un grazie è rivolto, inoltre, al presidente Federico Lanteri e a tutta la squadra, che ci aiuterà a restituire alla città di Vallecrosia una nuova identità ed una programmazione, che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni di una sfida importante”.

“Abbiamo intenzione di effettuare uno studio di pianificazione commerciale, per creare nuove attività complementari e di livello – prosegue il sindaco Biasi – una valorizzazione dell’arredo urbano ed i punti di interesse turistico, per far conoscere le enormi potenzialità della nostra città, inserita nel progetto In Riviera. Il momento economico è sicuramente difficile e richiede un’energia comune, a sostegno delle attività commerciali di quartiere. L’amministrazione comunale ed i funzionari saranno pronti a collaborare e patrocinare le iniziative proposte dal Civ”.