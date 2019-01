A una ditta di Salerno i lavori di sistemazione dei vialetti intorno alla chiesa di Sant’Ampelio

Bordighera. La ditta ABE S.r.l. di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, si è aggiudicata i lavori di sistemazione dei percorsi e degli spazi pubblici circostanti la chiesetta di Sant’Ampelio per un importo complessivo di 314.031,00 euro.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 260 giorni consecutivi e continui dal giorno successivo a quello della consegna, come previsto dal capitolato d’appalto.