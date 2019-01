A Sanremo vanno in scena la prima e seconda giornata di “Inverno in regata”

Sanremo. Il 12 e 13 gennaio la Città dei Fiori ospiterà la 1a e 2a giornata di Inverno in regata, terza tappa del Campionato Invernale West Liguria. L’evento è organizzato dallo YC Sanremo.

Le gare, rivolte a ORC, IRC e Crociera, saranno disputate applicando il regolamento di Regata W.S. 2017 – 2020 e la Normativa FIV per la Vela d’Altura. Il campionato si articola su un massimo di quattro prove. Il comitato organizzatore potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza.

Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle 10 dell’11 gennaio. Sarà adottato il sistema di punteggio minimo come previsto dall’Appendice A del regolamento di regata. Saranno premiati i primi tre della classifica finale di ogni classe. Il titolo di Campione d’Inverno sarà assegnato all’imbarcazione meglio qualificata nella classe ORC Overall.