Sanremo. Anche quest’anno è terminata con successo l’esperienza sciistica organizzata dall’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente nell’ambito del progetto “La scuola incontra lo sci”.

Tale iniziativa ha avuto inizio mercoledì 16 in collaborazione con i maestri della Scuola sci Riserva Bianca di Limone Piemonte.

I ragazzi hanno effettuato ogni giorno cinque ore di sci, dopo le quali sono stati impegnati in attività diverse come il pattinaggio sul ghiaccio, una ciaspolata notturna e lezioni effettuate da guide alpine sul primo soccorso in montagna e orienteering

Fanno parte di questo progetto anche altre tre “giornate bianche” rivolte alle classi quinte della primaria e prime della secondaria di primo grado.

L’insegnante referente del progetto, il professor Banaudi, nonché gli accompagnatori, il professor Crespi e la professoressa Marchisio, ne sottolineano l’importante valenza educativa: “Un ringraziamento alla preside Colombo che ci sostiene e ci incoraggia nella realizzazione di queste attività che riscuotono sempre un grande successo tra le famiglie“.