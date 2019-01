Sanremo. Ottima partecipazione, ieri 12 gennaio, per il primo congresso dei circoli del Partito Democratico a Sanremo.

Presenti ai lavori del circolo Sanremo Levante, il capo gruppo in Consiglio comunale Mario Robaldo, il Coordinatore cittadino Marco Torre, il vice coordinatore del circolo Levante Flavio Di Malta oltre a numerosi esponenti del PD sanremese.

L’assemblea ha avuto inizio alle 16 presso la sala della bocciofila in via Vesco, alla presenza dei numerosi iscritti al circolo sono stati presentati i programmi dei candidati a nuovo segretario nazionale del PD, tra i quali spiccano Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. La votazione è seguita ad un buon dibattito tra gli iscritti, che è ha visto prevalere Maurizio Martina come più votato.

Si sono conclusi alle 19 i lavori di questa prima fase congressuale riservata agli iscritti del Partito Democratico, che vedrà l’elezione del nuovo segretario nazionale il 3 marzo.

Le primarie sono un ottimo strumento di dibattito e di democrazia, iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico possono democraticamente eleggere i propri organismi dirigenziali, strumento che non viene applicato in nessun altro partito o movimento politico in Italia, i quali vedono catapultare dall’alto dirigenti e nominati da gruppi ristretti nelle segrete stanze.

I congressi dei circoli sanremesi proseguiranno nei prossimi giorni a Coldirodi e Sanremo centro.